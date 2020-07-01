Вильнюс запрещает транзитный проезд авто через старую часть города

С 7 июля в Старом городе Вильнюса изменится порядок движения транспорта, целью изменений является уменьшение количества автомобилей в этой части литовской столицы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Посетители Старого города и его жители по-прежнему смогут попасть в историческую часть к себе домой, к месту работы и т.п., но не смогут пересечь эту часть города транзитом. То есть выезжать придется оттуда же, откуда и въезжать.

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Всего старая часть города будет разделенп на четыре зоны разного цвета, где будет разрешено только одностороннее движение.

В каждой зоне будут 1-2 выезда, а движение будет регулироваться знаками и заграждениями.

Таксисты смогут приезжать в Старый город, но должны учитывать новый порядок движения. В будущем муниципалитет намерен оборудовать в Старом городе места посадки и высадки пассажиров.

Сейчас транзит в Вильнюсе составляет 40% от всего транспортного потока, а утром - до 70%. Это повышает уровень загрязнения и шума, влияет на состояние исторических зданий, качество жизни и проведения досуга.

Нововведения не коснутся общественного транспорта, курсирующего по Старому городу.