У Бельгії маски стануть обов’язковими в магазинах, кінотеатрах і музеях

Бельгія з суботи зробить обов'язковими маски для обличчя в магазинах та інших громадських місцях для боротьби з поширенням коронавірусу.

Про це заявила прем'єр-міністр Софі Вілмес, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Politico.

Носіння масок вже є обов’язковим у громадському транспорті та для тих, хто працює в тісному контакті з людьми, наприклад, для перукарів.

З суботи це правило буде розширено на магазини і торгові центри, а також кінотеатри, театри, концертні майданчики, культові місця, музеї та бібліотеки.

"Цей список може змінюватися з часом, залежно від епідеміологічної ситуації нашої країни. Носити маску завжди настійно рекомендується в інших ситуаціях", - сказала Вілмес.

Бельгія зіткнулася з критикою щодо реакції на пандемію коронавірусу, частково через показники смертності на душу населення, які є одними з найвищих у світі. Бельгійські чиновники пояснюють це результатом ретельного підрахунку незалежними епідеміологами.

Нагадаємо, влада Бельгії оголосила, що готується запустити у вересні додаток для відстеження контактів хворих на коронавірус.