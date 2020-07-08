Бельгія у вересні запустить додаток для відстеження контактів

Влада Бельгії оголосила, що готується запустити в вересні додаток для відстеження контактів хворих на коронавірус.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Politico.

Карін Мойкенс, яка очолює комітет з питань відстеження контактів, сказала, що уряд схвалив технічні вимоги до програми та поділився ними з потенційними розробниками. Уряд прагне просувати один додаток у всіх регіонах країни, сказала вона, додавши, що проєкт "за графіком" потрібно запустити у вересні.

Нове опитування, опубліковане сьогодні, показало, що 37 відсотків бельгійців готові завантажити та встановити додаток.

У Німеччині подібний додаток запустили в середині червня, за перші дні після запуску в його завантажили 9,5 млн мешканців країни.

Подібний додаток запустили або готуються запустити вже низка європейських країн. Одна з останніх – Франція. Усі країни запевняють, що додаток буде збирати лише анонімні дані, відповідатиме законодавству щодо захисту даних, а його використання буде виключно добровільним.

У Раді Європи висловили свої застереження з приводу використання такого програмного забезпечення і наголосили, що ці заходи повинні бути чітко обмеженими в часі.