В Бельгии маски станут обязательными в магазинах, кинотеатрах и музеях

Бельгия с субботы сделает обязательными маски для лица в магазинах и других общественных местах для борьбы с распространением коронавируса.

Об этом заявила премьер-министр Софи Вилмес, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Ношение масок уже является обязательным в общественном транспорте и для тех, кто работает в тесном контакте с людьми, например, для парикмахеров.

С субботы это правило будет расширен на магазины и торговые центры, а также кинотеатры, театры, концертные площадки, культовые места, музеи и библиотеки.

"Этот список может меняться со временем, в зависимости от эпидемиологической ситуации нашей страны. Носить маску всегда настоятельно рекомендуется в других ситуациях", - сказала Вилмес.

Бельгия столкнулась с критикой реакции на пандемию коронавируса, частично через показатели смертности на душу населения, которые являются одними из самых высоких в мире. Бельгийские чиновники объясняют это результатом тщательного подсчета независимыми эпидемиологами.

Напомним, власти Бельгии объявили, что готовится запустить в сентябре приложение для отслеживания контактов больных коронавирусом.