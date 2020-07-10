В ЄС зростає кількість розлучень: найбільше – в країнах Балтії і Данії

В останні десятиліття в країнах Європейського союзу постійно зростає рівень розлучень.

Про це свідчать дані Євростату, повідомляє "Європейська правда".

У 2017 році в ЄС було 2,0 розлучень на 1000 осіб, що більш ніж удвічі перевищує загальний коефіцієнт розлучень (0,8 розлучень на 1000 осіб), зафіксований в 1965 році.

У 2018 році серед країн-членів ЄС найнижчі показники розлучень було зареєстровано на Мальті (0,7 розлучення на 1000 осіб) і Ірландії (0,7, дані 2017 року), Словенії (1,1), Болгарії, Хорватії та Італії (всі три - 1,5).

Навпаки, найвищі показники загального числа розлучень було зафіксовано в Латвії і Литві (обидві - 3,1 розлучення на 1000 осіб), за якими слідують Данія (2,6) і Швеція (2,5).