В ЄС зростає кількість розлучень: найбільше – в країнах Балтії і Данії
П'ятниця, 10 липня 2020, 11:43
В останні десятиліття в країнах Європейського союзу постійно зростає рівень розлучень.
Про це свідчать дані Євростату, повідомляє "Європейська правда".
У 2017 році в ЄС було 2,0 розлучень на 1000 осіб, що більш ніж удвічі перевищує загальний коефіцієнт розлучень (0,8 розлучень на 1000 осіб), зафіксований в 1965 році.
У 2018 році серед країн-членів ЄС найнижчі показники розлучень було зареєстровано на Мальті (0,7 розлучення на 1000 осіб) і Ірландії (0,7, дані 2017 року), Словенії (1,1), Болгарії, Хорватії та Італії (всі три - 1,5).
Навпаки, найвищі показники загального числа розлучень було зафіксовано в Латвії і Литві (обидві - 3,1 розлучення на 1000 осіб), за якими слідують Данія (2,6) і Швеція (2,5).
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