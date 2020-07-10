В ЕС растет количество разводов: больше всего - в странах Балтии и Дании
Пятница, 10 июля 2020, 11:43
В последние десятилетия в странах Европейского Союза постоянно растет уровень разводов.
Об этом свидетельствуют данные Евростата, сообщает "Европейский правда".
В 2017 году в ЕС было 2,0 развода на 1000 человек, что более чем вдвое превышает общий коэффициент разводов (0,8 развода на 1000 человек), зафиксированный в 1965 году.
В 2018 году среди стран-членов ЕС самые низкие показатели разводов было зарегистрировано на Мальте (0,7 развода на 1000 человек) и Ирландии (0,7, данные 2017 года), Словении (1,1), Болгарии, Хорватии и Италии (все три - 1,5).
Напротив, самые высокие показатели общего числа разводов было зафиксировано в Латвии и Литве (обе - 3,1 развода на 1000 человек), за которыми следуют Дания (2,6) и Швеция (2,5).
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