В ЕС растет количество разводов: больше всего - в странах Балтии и Дании

В последние десятилетия в странах Европейского Союза постоянно растет уровень разводов.

Об этом свидетельствуют данные Евростата, сообщает "Европейский правда".

В 2017 году в ЕС было 2,0 развода на 1000 человек, что более чем вдвое превышает общий коэффициент разводов (0,8 развода на 1000 человек), зафиксированный в 1965 году.

В 2018 году среди стран-членов ЕС самые низкие показатели разводов было зарегистрировано на Мальте (0,7 развода на 1000 человек) и Ирландии (0,7, данные 2017 года), Словении (1,1), Болгарии, Хорватии и Италии (все три - 1,5).

Напротив, самые высокие показатели общего числа разводов было зафиксировано в Латвии и Литве (обе - 3,1 развода на 1000 человек), за которыми следуют Дания (2,6) и Швеция (2,5).