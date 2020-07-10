Посли G7 готові запропонувати експертів для створення ВККС

Посли країн "Великої сімки" готові висунути експертів для участі в створенні Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС) в Україні.

Як пише "Європейська правда", таку заяву оприлюднили в офіційному Twitter послів країн G7 за підсумками зустрічі із заступником голови Офісу президента Андрієм Смирновим.

Якщо нове законодавство, яке ухвалить Україна у рамках судової реформи, буде відповідати міжнародним зобов’язанням України, посли готові запропонувати експертів, які допоможуть створити незалежну ВККС.

"Посли країн G7 наголосили на важливості судової реформи для економічного зростання і довіри інвесторів та закликали до ухвалення подальшого законодавства для зміцнення судової доброчесності відповідно до очікувань українського народу.

Якщо це нове законодавство відповідатиме міжнародним зобов'язанням України, то ми підтверджуємо нашу готовність висунути міжнародних експертів для участі в прозорому процесі створення незалежної Вищої кваліфікаційної комісії", - йдеться у повідомленні.

ВККС – один з двох органів, які визначають якість та доброчесність суддів в Україні. Саме ВККС проводить конкурси на всі суддівські посади.

В листопаді минулого року Верховна Рада ухвалила ініційований президентом закон, яким усі члени ВККС були звільнені. Новий склад мав бути обраний за участі міжнародних експертів, аналогічно до конкурсу в Антикорупційний суд.

Відкритий конкурс до ВККС заблокувала Вища рада правосуддя, затвердивши положення про конкурс у такому вигляді, що нівелює роль міжнародних експертів. Після цього міжнародні партнери відмовились брати участь у процесі.

22 червня Володимир Зеленський вніс до парламенту новий законопроєкт №3711 про судову реформу. Він передбачає збереження конкурсу на посади членів ВККС за участі міжнародних експертів, але щодо нього є інші застереження.