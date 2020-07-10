Послы G7 готовы предложить экспертов для создания ВККС

Послы стран "Большой семерки" готовы выдвинуть экспертов для участия в создании Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) Украины.

Как пишет "Европейская правда", такое заявление обнародовали в официальном Twitter послов стран G7 по итогам встречи с заместителем председателя Офиса президента Андреем Смирновым.

Если новое законодательство, которое примет Украина в рамках судебной реформы, будет соответствовать ее международным обязательствам, то послы готовы предложить экспертов, которые помогут создать независимую ВККС.

"Послы стран G7 отметили важность судебной реформы для экономического роста и доверия инвесторов и призвали к принятию дальнейшего законодательства для укрепления судебной доброчестности согласно ожиданиям украинского народа.

Если это новое законодательство будет соответствовать международным обязательствам Украины, то мы подтверждаем нашу готовность выдвинуть международных экспертов для участия в прозрачном процессе создания независимой Высшей квалификационной комиссии", - говорится в сообщении.

ВККС - один из двух органов, которые определяют качество и доброчестность судей в Украине. Именно ВККС проводит конкурсы на все судейские должности.

В ноябре прошлого года Верховная рада приняла инициированный президентом закон, по которому все члены ВККС были отправлены в отставку. Новый состав должен быть избран с участием международных экспертов, аналогично конкурсу в Антикоррупционный суд.

Открытый конкурс в ВККС заблокировал Высший совет правосудия, утвердив положение о конкурсе в таком виде, который нивелирует роль международных экспертов. После этого международные партнеры отказались участвовать в процессе.

22 июня президент Владимир Зеленский внес в парламент новый законопроект №3711 о судебной реформе. Он предусматривает сохранение конкурса на должности членов ВККС с участием международных экспертов, но к нему есть другие замечания.