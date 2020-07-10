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Латвия частично возвращает ограничения для ресторанов и массовых мероприятий

Пятница, 10 июля 2020, 14:53

Латвия частично вернула карантин для ресторанов и массовых мероприятий из-за рисков роста количества заражений коронавирусом.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на LA, такое решение сегодня приняло правительство.

За столиками внутри заведений одновременно может находиться не более 4 человек, если они не члены семьи, которые проживают вместе. На летних террасах это ограничение составляет 8 человек.

Также заведения обязывают в заметных местах разместить объявление, какое максимальное количество посетителей может одновременно находиться в помещении.

Ограничивают рабочие часы заведений - посетителей можно принимать с 6 утра до 12 ночи. Аналогичные ограничения вводятся для спортивных, культурных и религиозных учреждений. Исключение сделали только для кинопоказов под открытым небом.

Причиной решения стало заметное увеличение количества новых заражений коронавирусом в течение последней недели. За последние сутки после 1841 теста обнаружили 11 новых больных.

Перед этим суточное количество заражений в последний раз превышало 10 в конце мая, а в июне неоднократно бывали дни с нулевым приростом больных. 30 июня страна отменила масочный режим в общественном транспорте.

По словам министра здравоохранения Илзе Винькеле, о второй волне пока говорить рано, но следующие дни станут решающими для того, будут ли новые шаги по усилению карантина.

Она отметила, что подавляющее большинство последних заражений - преимущественно люди, вернувшиеся из-за границы, и их ближайшие контакты.

С начала эпидемии в Латвии из около 2 млн населения зарегистрировали 1165 заражений коронавирусом и 30 смертей.

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Латвия Коронавирус Карантин
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