В ЄС закликали Раду прийняти законопроєкт "Про медіа" у першому читанні

Представництво ЄС в Україні закликало Верховну Раду прийняти законопроєкт "Про медіа" в першому читанні протягом поточної парламентської сесії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві на Facebook-сторінці представництва.

"Законопроєкт "Про медіа" є важливим кроком для приведення українського медійного законодавства у відповідність з правилами ЄС. Ми приєднуємося до закликів інших дипломатичних представництв щодо прийняття цього законопроєкту в першому читанні протягом поточної парламентської сесії. Це дозволить продовжити його подальше обговорення та доопрацювання із залученням усіх зацікавлених сторін", - йдеться у заяві.

Як повідомлялося, 30 червня Національна спілка журналістів України та окремі представники медіа закликали народних депутатів не підтримувати у другому читанні законопроєкт "Про медіа", бо він містить загрози для свободи слова.

1 липня комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформполітики повідомив, що рекомендуватиме парламенту прийняти за основу в першому читанні законопроєкт про медіа.

Пізніше, голова комітету Микита Потураєв заявив, що законопроєкт про медіа не передбачає жорсткого контролю за діяльністю онлайн-медіа.

Поточна сесія Верховної Ради закінчується 17 липня.