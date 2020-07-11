В ЕС призвали Раду принять законопроект "О медиа" в первом чтении

Представительство ЕС в Украине призвало Верховную Раду принять законопроект "О медиа" в первом чтении в течение текущей парламентской сессии.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на Facebook-странице представительства.

"Законопроект "О медиа" является важным шагом для приведения украинского медийного законодательства в соответствие с правилами ЕС. Мы присоединяемся к призывам других дипломатических представительств по принятию этого законопроекту в первом чтении в течение текущей парламентской сессии. Это позволит продлить его дальнейшее обсуждение и доработку с привлечением всех заинтересованных сторон", - говорится в заявлении.

Как сообщалось 30 июня Национальный союз журналистов Украины и отдельные представители медиа призвали народных депутатов не поддерживать во втором чтении законопроект "О медиа", потому что он содержит угрозы для свободы слова.

1 июля комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информполитики сообщил, что будет рекомендовать парламенту принять за основу в первом чтении законопроект о СМИ.

Позже, председатель комитета Никита Потураев заявил, что законопроект о СМИ не предусматривает жесткого контроля за деятельностью онлайн-медиа.

Текущая сессия Верховной Рады заканчивается 17 июля.