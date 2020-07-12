Шторм в Естонії залишив без світла 33 тисячі будинків
Неділя, 12 липня 2020, 11:43
Через шторм, що охопив всю Естонію в суботу, більше 33 000 домогосподарств були знеструмлені, більшість з них в західних регіонах Рапламаа і Йігевамаа.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.
Підприємство Elektrilevi повідомило, що для усунення деяких несправностей може знадобитися час до вечора неділі. Також тимчасово було перервано поромне сполучення з Хійумаа.
На своєму шляху штормовий вітер ламав дерева і розкидав легкі предмети, створивши рятувальникам багато роботи по усуненню наслідків шторму.
На пляжі в Пярну двох осіб придавило деревом, і їх довелося доставити в лікарню.
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