Шторм в Эстонии оставил без света 33 000 домов
Воскресенье, 12 июля 2020, 11:43
Из-за шторма, охватившего всю Эстонию в субботу, более 33 000 домохозяйств были обесточены, большинство из них в западных регионах Рапламаа и Йыгевамаа.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.
Предприятие Elektrilevi сообщило, что для устранения некоторых неисправностей может потребоваться время до вечера воскресенья. Также временно было прервано паромное сообщение с Хийумаа.
На своем пути штормовой ветер ломал деревья и разбрасывал легкие предметы, создав спасателям много работы по устранению последствий шторма.
На пляже в Пярну двоих человек придавило деревом, и их пришлось доставить в больницу.
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.powered by lun.ua