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Шторм в Эстонии оставил без света 33 000 домов

Воскресенье, 12 июля 2020, 11:43

Из-за шторма, охватившего всю Эстонию в субботу, более 33 000 домохозяйств были обесточены, большинство из них в западных регионах Рапламаа и Йыгевамаа.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

Предприятие Elektrilevi сообщило, что для устранения некоторых неисправностей может потребоваться время до вечера воскресенья. Также временно было прервано паромное сообщение с Хийумаа.

 

На своем пути штормовой ветер ломал деревья и разбрасывал легкие предметы, создав спасателям много работы по устранению последствий шторма.

 

На пляже в Пярну двоих человек придавило деревом, и их пришлось доставить в больницу.

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Эстония стихийные бедствия
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