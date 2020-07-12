Шторм в Эстонии оставил без света 33 000 домов

Из-за шторма, охватившего всю Эстонию в субботу, более 33 000 домохозяйств были обесточены, большинство из них в западных регионах Рапламаа и Йыгевамаа.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

Предприятие Elektrilevi сообщило, что для устранения некоторых неисправностей может потребоваться время до вечера воскресенья. Также временно было прервано паромное сообщение с Хийумаа.

На своем пути штормовой ветер ломал деревья и разбрасывал легкие предметы, создав спасателям много работы по устранению последствий шторма.

На пляже в Пярну двоих человек придавило деревом, и их пришлось доставить в больницу.