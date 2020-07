Вперше за 4 місяці глави МЗС Євросоюзу зібрались на очну зустріч

Після 4 місяців зв'язку онлайн міністри закордонних справ Євросоюзу вперше зібралися на особисту зустріч, яка проходить в понеділок в Брюсселі.

Про це повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель, який головує на зустрічі, перед початком засідання в понеділок заявив, що "з нетерпінням чекає" зустрічі з міністрами особисто після довгого періоду відеоконференцзв'язку, тому що "дуже важливо особисто обговорити важливі питання".

За його словами, найважливішим пунктом порядку денного є Туреччина. "Ви знаєте, що наші відносини з Туреччиною зараз не дуже гарні, і я думаю, що це буде цікава дискусія про те, як вирішити цю важливу проблему", - цитує Борреля пресслужба Європейської служби зовнішніх справ.

Як повідомлялося, Греція просуває на рівні ЄС санкції проти Туреччини, однак Брюссель каже, що це питання не на столі переговорів.

Міністри також обговорять відносини з Латинською Америкою, ситуацію в Лівії, Венесуелі, Африці і Гонконзі. Боррель ознайомить європейських дипломатів з результатами першої за майже два роки зустрічі діалогу Белград-Приштина.

Глава МЗС Латвії Едгар Ринкеич опублікував твіт із засідання, у якому заявив, що правила дистанціювання "суворо виконуються".

First in person meeting of #EU Foreign Affairs Council just began after 4 months of online discussions, physical distancing strictly observed pic.twitter.com/VBAhxn0GZP