Впервые за четыре месяца главы МИД Евросоюза собрались на очную встречу

После четырех месяцев связи онлайн министры иностранных дел Евросоюза впервые собрались на личную встречу, которая проходит в понедельник в Брюсселе.

Об этом сообщает корреспондент "Европейской правды".

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, который председательствует на встрече, перед началом заседания в понедельник заявил, что "с нетерпением ждет" личной встречи с министрами после долгого периода видеоконференцсвязи, потому что "очень важно лично обсудить важные вопросы".

По его словам, важнейшим пунктом повестки дня является Турция. "Вы знаете, что наши отношения с Турцией сейчас не очень хорошие, и я думаю, что это будет интересная дискуссия о том, как решить эту важную проблему", - цитирует Борреля пресс-служба Европейской службы внешних действий.

Как сообщалось, Греция продвигает на уровне ЕС санкции против Турции, однако Брюссель говорит, что этот вопрос – не на столе переговоров.

Министры также обсудят отношения с Латинской Америкой, ситуацию в Ливии, Венесуэле, Африке и Гонконге. Боррель ознакомит европейских дипломатов с результатами первой почти за два года встречи диалога Белград-Приштина.

Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич опубликовал твит с заседания, в котором заявил, что правила дистанцирования "строго выполняются".

First in person meeting of #EU Foreign Affairs Council just began after 4 months of online discussions, physical distancing strictly observed pic.twitter.com/VBAhxn0GZP