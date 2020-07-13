Суд признал незаконным решение о локальном карантине в Каталонии
Суд в Каталонии не согласовал решение местных властей об усилении локального карантина в Льейда и еще семи муниципалитетах.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает El Pais та El Periodico.
Начиная с 13 июля эти районы, где проживает около 160 000 человек, должны быть закрыты на въезд и выезд в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации. Также планировалось запретить собрания группами более 10 человек, в том числе для свадеб, похорон и т.д., и рекомендовать жителям избегать выходов из дома и ограничить социальные контакты.
В суде решили, что такие меры непропорциональны и относятся к компетенции государственной власти.
Министр здравоохранения Каталонии Альба Вергес заявила, что правительство будет искать юридические механизмы для усиления карантина в регионе, потому что сейчас это необходимо.
Вечером в воскресенье около 300 человек собрались на протест против усиления карантина.