Патрулі та "чорні списки" порушників: міста Італії відстоюють дистанцію на пляжах

У деяких італійських містах влада анонсувала додаткові заходи для того, щоб забезпечити виконання вимог про безпечну дистанцію на пляжах.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє The Guardian, посилаючись на повідомлення з місцевих ЗМІ.

Зараз на пляжах заборонено розміщуватися на відстані меншій ніж 1,5 метри від інших людей, а пляжні ігри заборонені. Також заборонено збиратися великими компаніями. На практиці ці вимоги нерідко ігнорують.

У зв’язку з цим, влада острова Іскія, що неподалік від Неаполя, постановила, що особи, яких впіймали на порушенні вимог, отримують заборону відвідувати пляж до кінця сезону.

Мер Енцо Феррандіно зазначив, що так прагнуть "захистити право на безпечний відпочинок на пляжі" від людей, які поводяться егоїстично.

У прибережних містах Бордігера, що у регіоні Лігурія, дотримання "коронавірусних" заходів безпеки на пляжах будуть контролювати спеціальні патрулі.

Аналогічний крок планує місцева влада у Салерно та Кампанії.

Кількість нових заражень коронавірусом в Італії продовжує поступово знижуватися. Вчора в країні зареєстрували 234 нових випадків коронавірусу та 9 смертей. Більшість із них припадають на Ломбардію, на другому і третьому місці за кількістю заражень - Емілія-Романья та Венето.