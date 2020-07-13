Патрули и "черные списки" нарушителей: города Италии отстаивают дистанцию ​​на пляжах

В некоторых итальянских городах власти анонсировали дополнительные меры для того, чтобы обеспечить выполнение требований о безопасной дистанции ​​на пляжах.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает The Guardian, ссылаясь на сообщения местных СМИ.

Сейчас на пляжах запрещено размещаться на расстоянии менее 1,5 метра от других людей, а пляжные игры запрещены. Также запрещено собираться большими компаниями. На практике эти требования нередко игнорируют.

В связи с этим, власти острова Искья, что недалеко от Неаполя, постановили, что лица, которых поймают на нарушении требований, получат запрет посещать пляж до конца сезона.

Мэр Энцо Феррандине отметил, что так стремятся "защитить право на безопасный отдых на пляже" от людей, которые ведут себя эгоистично.

В прибрежных городах Бордигера, что в регионе Лигурия, соблюдение "коронавирусных" мер безопасности на пляжах будут контролировать специальные патрули.

Аналогичный шаг планируют местные власти в Салерно и Кампании.

Количество новых заражений коронавирусом в Италии продолжает постепенно снижаться. Вчера в стране зарегистрировали 234 новых случаев коронавируса и 9 смертей. Большинство из них приходятся на Ломбардию, на втором и третьем месте по количеству заражений - Эмилия-Романья и Венето.