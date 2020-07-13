Президент Косова прибув до прокурорів у Гаазі у справі про воєнні злочини

Президент Косова Хашим Тачі приїхав до Гааги на зустріч з прокурорами, які минулого місяця звинуватили його у воєнних злочинах та злочинах проти людства.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Перед тим як увійти до Спеціальної прокуратури, Тачі заявив, що виступає за "правду, примирення та мир".

Раніше Тачі заявляв, що подасть у відставку, якщо обвинувальний висновок Спеціальної прокуратури в Гаазі проти нього буде підтверджений.

Нагадаємо, Спеціальна прокуратура направила обвинувальний акт з десяти пунктів на розгляд Суду, звинувативши Хашима Тачі, колишнього спікера парламенту Кадрі Веселі і інших у скоєнні низки злочинів проти людства та воєнних злочинах, в тому числі таких, як вбивства, насильницькі зникнення людей, переслідування і тортури.

Тачі та Веселі були серед засновників Визвольної армії Косова, яка наприкінці 1990-х воювала проти сербських військ за незалежність Косова. Тачі був політичним керівником армії, Веселі - очільником розвідки.

Прокуратура стверджує, що звинувачення є результатом тривалого розслідування і вона може довести всі звинувачення. Суддя зараз розглядає обвинувальний висновок, щоб вирішити, чи слід підтвердити звинувачення.