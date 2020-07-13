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Президент Косова прибыл к прокурорам в Гааге по делу о военных преступлениях

Понедельник, 13 июля 2020, 15:14

Президент Косова Хашим Тачи приехал в Гаагу на встречу с прокурорами, которые в прошлом месяце обвинили его в военных преступлениях и преступлениях против человечества.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Перед тем, как войти в здание Специальной прокуратуры, Тачи заявил, что выступает за "правду, примирение и мир".

Ранее Тачи заявил, что подаст в отставку, если обвинительное заключение Специальной прокуратуры в Гааге против него будет подтверждено.

Напомним, Специальная прокуратура направила обвинительный акт из десяти пунктов в Суд, обвинив Хашима Тачи, бывшего спикера парламента Кадри Весели и других в совершении ряда преступлений против человечества и военных преступлений, в том числе убийств, насильственных исчезновений людей, преследования и пыток.

Тачи и Весели были среди основателей Освободительной армии Косова, которая в конце 1990-х воевала против сербских войск за независимость Косова. Тачи был политическим руководителем армии, Весели - главой разведки.

Прокуратура утверждает, что обвинения являются результатом длительного расследования и она может доказать все обвинения. Судья сейчас рассматривает обвинительное заключение, чтобы решить, следует ли подтвердить обвинения.

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