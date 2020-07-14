Литва планує зміни в школах і нові правила поведінки восени

Литва планує зміни у навчаннях у школі та нові правила поведінки на суспільних заходах у зв’язку з коронавірусом восени.

Про це в інтерв’ю Delfi розповів прем'єр-міністр Литви Саулюс Скверняліс, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, у школах в звичайному контактному режимі планують забезпечити хоча б початкове і основне навчання.

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"Ведеться робота, пріоритет - контактне навчання в початкових класах і в основній школі. Старші діти можуть самі про себе подбати, вони краще вміють працювати з технологіями, можуть залишатися самі вдома, а залишаючи вдома маленьких дітей, ми доводимо до проблем і на ринку праці", - сказав Скверняліс.

Що стосується суспільного життя, він нагадав, що маски зараз необов'язкові, але і не заборонені. За словами глави литовського уряду, якщо ситуація зміниться, можуть обговорити їх обов'язкове носіння, наприклад, в громадському транспорті.

Також думають про те, як восени можуть проводити заходи. Кількість учасників регламентувати не планують, однак хочуть встановити правила носіння масок, рукавичок під час заходів, можливо, дотримання дистанції.

Скверняліс сподівається, що восени знову не доведеться вводити такий жорсткий карантин, який був під час першої хвилі.

"Якщо умови цього зажадають, то все можливо. Але не хочеться в це вірити. Ми затвердили стратегію, говоримо про контроль спалахів, окремих груп суспільства", - сказав прем'єр.

Нагадаємо, експерти в галузі охорони здоров'я заявили у вівторок, що Велика Британія може зіткнутися з потенційно більш смертоносною другою хвилею COVID-19 взимку, в результаті якої за найгіршого сценарію можуть померти до 120 тисяч людей.