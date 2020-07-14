"Зимова хвиля" COVID-19 може принести Британії 120 тисяч смертей

Експерти в галузі охорони здоров'я заявили у вівторок, що Велика Британія може зіткнутися з потенційно більш смертоносною другою хвилею COVID-19 взимку, в результаті якої за найгіршого сценарію можуть померти до 120 тисяч людей.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters, про це йдеться у звіті Британської академії медичних наук (AMS).

Взимку, коли люди проводять більше часу разом у закритих приміщеннях, друга хвиля пандемії "може бути більш серйозною, ніж та, яку ми тільки що пройшли", каже провідний автор доповіді, професор Стівен Холгейт.

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"Це не прогноз, але це можливість. Смертність може бути вищою з новою хвилею COVID-19 цієї зими, але ризик може бути знижений, якщо ми вживемо заходи негайно", - сказав Холгейт під час онлайн-брифінгу.

В AMS заявили, що існує "високий ступінь невизначеності" щодо того, як буде розвиватися епідемія COVID-19 у Великій Британії. Але в академії описали у загальних рисах найправдоподібніший найгірший сценарій, за якого число R, що відображає середню кількість людей, яких інфікує заражена особа, зросте до 1,7 з вересня 2020 року і пізніше.

За моделювання AMS, у період з вересня до червня наступного року у лікарнях може померти 119 900 людей.

За останніми даними, кількість підтверджених випадків смерті у зв’язку з COVID-19 в Британії становить близько 45 тисяч - це найвищий показник у Європі. З урахуванням підозрюваних випадків, згідно з офіційними даними Reuters, померло понад 55 тисяч людей.