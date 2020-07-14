"Зимова хвиля" COVID-19 може принести Британії 120 тисяч смертей
Експерти в галузі охорони здоров'я заявили у вівторок, що Велика Британія може зіткнутися з потенційно більш смертоносною другою хвилею COVID-19 взимку, в результаті якої за найгіршого сценарію можуть померти до 120 тисяч людей.
Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters, про це йдеться у звіті Британської академії медичних наук (AMS).
Взимку, коли люди проводять більше часу разом у закритих приміщеннях, друга хвиля пандемії "може бути більш серйозною, ніж та, яку ми тільки що пройшли", каже провідний автор доповіді, професор Стівен Холгейт.
"Це не прогноз, але це можливість. Смертність може бути вищою з новою хвилею COVID-19 цієї зими, але ризик може бути знижений, якщо ми вживемо заходи негайно", - сказав Холгейт під час онлайн-брифінгу.
В AMS заявили, що існує "високий ступінь невизначеності" щодо того, як буде розвиватися епідемія COVID-19 у Великій Британії. Але в академії описали у загальних рисах найправдоподібніший найгірший сценарій, за якого число R, що відображає середню кількість людей, яких інфікує заражена особа, зросте до 1,7 з вересня 2020 року і пізніше.
За моделювання AMS, у період з вересня до червня наступного року у лікарнях може померти 119 900 людей.
За останніми даними, кількість підтверджених випадків смерті у зв’язку з COVID-19 в Британії становить близько 45 тисяч - це найвищий показник у Європі. З урахуванням підозрюваних випадків, згідно з офіційними даними Reuters, померло понад 55 тисяч людей.