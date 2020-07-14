Литва планирует изменения в школах и новые правила поведения осенью

Литва планирует изменения в процессе обучениях в школе и новые правила поведения на общественных мероприятиях в связи с коронавирусом осенью.

Об этом в интервью Delfi рассказал премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис, сообщает "Европейская правда".

По его словам, в школах в обычном контактном режиме планируют обеспечить хотя бы начальное и основное обучение.

"Ведется работа, приоритет - контактное обучение в начальных классах и в основной школе. Дети могут сами о себе позаботиться, они лучше умеют работать с технологиями, могут оставаться одни дома, а оставляя дома маленьких детей, мы доводим до проблем и на рынке труда ", - сказал Сквернялис.

Что касается общественной жизни, то он напомнил, что маски сейчас не обязательны, но и не запрещены. По словам главы литовского правительства, если ситуация изменится, могут обсудить их обязательное ношение, например, в общественном транспорте.

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Также думают о том, как осенью проводить мероприятия. Количество участников регламентировать не планируют, однако хотят установить правила ношения масок и перчаток во время мероприятий, возможно, соблюдение дистанции.

Сквернялис надеется, что осенью снова не придется вводить такой жесткий карантин, который был во время первой волны пандемии.

"Если условия этого потребуют, то все возможно. Но не хочется в это верить. Мы утвердили стратегию, говорим о контроле вспышек, отдельных групп общества", - сказал премьер.

Напомним, эксперты в области здравоохранения заявили во вторник, что Великобритания может столкнуться с потенциально более смертоносной второй волной COVID-19 зимой, в результате которой при наихудшем сценарии могут умереть до 120 тысяч человек.