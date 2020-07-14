Туреччина та Британія наблизилися до підписання угоди про ЗВТ

Туреччина та Британія наблизилися до підписання угоди про зону вільної торгівлі, що охопить промислові товари, продукти сільського господарства та сферу послуг.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Financial Times, про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу.

За його словами, розбіжностей у баченні щодо угоди фактично немає і потрібно фіналізувати лише незначні деталі.

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Британія є другим найбільшим торговельним партнером Туреччини після Німеччини, тож угода про ЗВТ дуже цікавить турецький бізнес, зокрема, автомобільну й текстильну галузь та виробників побутової техніки.

За даними британського Офісу національної статистики, товарооборот між країнами торік досягнув 18,8 млрд фунтів стерлінгів, з яких 7,9 млрд – експорт з Британії до Туреччини і 10,9 млрд – турецький імпорт до Британії.

Угода про ЗВТ між країнами стане можливою після завершення "перехідного періоду" після Brexit.

"Ми вже домовилися з Британією, що після Brexit нарощуватимемо нашу двосторонню торгівлю, прагнучи досягти товарообороту у 20 млрд доларів", - зазначив Мевлют Чавушоглу.

Також Анкара сподівається на окрему угоду щодо імміграції, яка б дозволила громадянам Туреччини, котрі ще не мають посвідки на проживання, отримати спеціальний статус після того, як у Британії завершиться транзитний період після Brexit.