Турция и Британия приблизились к подписанию соглашения о ЗСТ

Турция и Великобритания приблизились к подписанию соглашения о зоне свободной торговли, которая охватит промышленные товары, продукты сельского хозяйства и сферу услуг.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Financial Times, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

По его словам, разногласий в видении по соглашению фактически нет и нужно финализировать лишь незначительные детали.

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Великобритания является вторым крупнейшим торговым партнером Турции после Германии, поэтому соглашение о ЗСТ очень интересует турецкий бизнес, в частности, автомобильную и текстильную отрасль и производителей бытовой техники.

По данным британского Офиса национальной статистики, товарооборот между странами в прошлом году достиг 18,8 млрд фунтов стерлингов, из которых 7,9 млрд - экспорт из Британии в Турцию и 10,9 млрд - турецкий импорт в Британию.

Соглашение о ЗСТ между странами станет возможной после завершения "переходного периода" после Brexit.

"Мы уже договорились с Британией, что после Brexit нужно наращивать нашу двустороннюю торговлю, стремясь достичь товарооборота в 20 млрд долларов", - отметил Мевлют Чавушоглу.

Также Анкара надеется на отдельное соглашение по иммиграции, которое позволило бы гражданам Турции, которые еще не имеют вида на жительство, получить специальный статус после того, как в Британии завершится транзитный период после Brexit.