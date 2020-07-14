Зеленський і прем’єр Хорватії обговорили перегляд умов в’їзду для українців

Президент України Володимир Зеленський в телефонній розмові з хорватським прем’єром Андрієм Пленковичем обговорив необхідність переглянути умови в’їзду для українських туристів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві пресслужби Офісу президента.

Повідомляється, що Зеленський закликав прем’єра Хорватії об’єднати зусилля для належної координації та завчасного інформування щодо можливих змін у порядку перетину кордону нашими громадянами.

Зокрема, йшлося про нещодавні зміни, через які українські туристи мають проходити 14-денну обсервацію чи здавати ПЛР-тест за два дні до прибуття в Хорватію.

"Вдячний за розуміння необхідності переглянути умови для українських туристів, запроваджені у зв’язку з COVID-19. Хорватія стала одним з туристичних "магнітів" для наших громадян", – зауважив президент України.

Водночас на сайті уряду Хорватії в повідомленні про телефонну розмову взагалі не згадується питання в’їзду українських туристів.

"Обидві сторони висловили бажання подальшого розвитку хорватсько-українських відносин, а прем'єр-міністр Пленкович наголосив на підтримці Хорватії України на її європейському та реформаторському шляху", - йдеться у заяві.

Більшість заяви присвячена питанню економічного співробітництва, зокрема, проведенню засідання Хорватсько-української спільної комісії, яке відбудеться в Києві до кінця цього року.

"Суднобудування та енергетика виділяються як сфери, де є великий простір для зміцнення економічного співробітництва", - зазначається в заяві.

Нагадаємо, Хорватія прийняла рішення про необхідність обов’язково проходити 14-денну самоізоляцію для громадян третіх країн, зокрема, для України, або мати в наявності негативний ПЛР-тест, зроблений не пізніше, ніж за 48 годин.

Зазначимо, що Хорватія була єдиною країною ЄС, яка впускала українських туристів без обмежень.

Читайте також: "Грецькі уроки: як уникнути депортації під час поїздок до ЄС у епоху коронавірусу"