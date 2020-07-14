Зеленский и премьер Хорватии обсудили пересмотр условий въезда для украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с хорватским премьером Андреем Пленковичем обсудил необходимость пересмотреть условия въезда для украинских туристов.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении пресс-службы Офиса президента.

Сообщается, что Зеленский призвал премьера Хорватии объединить усилия для надлежащей координации и заблаговременного информирования о возможных изменениях в порядке пересечения границы нашими гражданами.

В частности, речь шла о недавних изменениях, из-за которых украинские туристы должны проходить 14-дневную обсервацию или сдавать ПЦР-тест за два дня до прибытия в Хорватию.

"Благодарен за понимание необходимости пересмотреть условия для украинских туристов, введенные в связи с COVID-19. Хорватия стала одним из туристических магнитов для наших граждан", - отметил президент Украины.

В то же время на сайте правительства Хорватии в сообщении о телефонном разговоре вообще не упоминается вопрос въезда украинских туристов.

"Обе стороны выразили желание дальнейшего развития хорватско-украинских отношений, а премьер-министр Пленкович отметил поддержку Хорватии Украины на ее европейском и реформаторском пути", - говорится в заявлении.

Большинство заявления посвящено вопросу экономического сотрудничества, в частности, проведению заседания Хорватско-украинской совместной комиссии, которое состоится в Киеве до конца этого года.

"Судостроение и энергетика выделяются как сферы, где есть большое пространство для укрепления экономического сотрудничества", - отмечается в заявлении.

Напомним, Хорватия приняла решение о необходимости обязательно проходить 14-дневную самоизоляцию для граждан третьих стран, в частности, для Украины, или иметь в наличии отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее, чем за 48 часов.

Отметим, что Хорватия была единственной страной ЕС, впускавшей украинских туристов без ограничений.

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