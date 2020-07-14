У 2019 році кількість терактів в країнах ЄС продовжила зменшуватися

Кількість терактів та загиблих внаслідок терактів у ЄС в 2019 році продовжила зменшуватися.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у звіті Європолу, оприлюдненому Європарламентом.

Загалом у 2019 році в ЄС зареєстрували 119 терактів, скоєних або запланованих у 8 країнах. Ця цифра включає як атаки, які зловмисникам вдалося здійснити, так і ті, що не вдалися або були зірвані.

2019 рік продовжив тенденцію до зниження кількості жертв внаслідок терактів, скоєних джихадистами – після піку у 2015 році.

21 з атак пов’язують із джихадистами. Внаслідок тих, які вдалися – в Утрехті, Парижі та Лондоні – загинули усі 10 жертв терактів за 2019 рік та отримали поранення 26 із 27 постраждалих. У 2018 році таких атак було 7, а загиблих – 13.

Ще 4 напади джихадистів не вдалися, а 14 – були зірвані правоохоронцями.

Близько половини атак за 2019 рік – 57 – були здійснені чи планувалися з етнічно-націоналістичних чи сепаратистських міркувань, усі крім однієї – у Північній Ірландії.

Кількість терактів, попереджених правоохоронцями, у 2019 році виявилася удвічі більшою, ніж здійснених нападів або таких, що не вдалися з інших причин.

За підозрою у злочинах, пов’язаних з терористичною діяльністю джихадистів, у 2019 році заарештували 436 осіб у 15 країнах – порівняно з 511 у 2018 році.

З них найбільше, 202, - затримані у Франції. Наступні у списку за кількістю арештів – Іспанія, Австрія, Німеччина, Італія, Данія та Нідерланди. У 70% випадків заарештовані особи, що планували теракт з джихадистських мотивів, були громадянами відповідних країн ЄС.

У контртерористичному центрі Європолу зазначають, що попереджати теракти значною мірою вдається завдяки посиленій співпраці між правоохоронцями країн ЄС.

Водночас, каже голова контртерористичного центру Європолу Мануель Наварет, рівень загрози і зараз залишається досить високим.