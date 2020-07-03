Британку, яка планувала теракт у соборі в Лондоні, засудили до довічного

Прихильниця терористичного угруповання "Ісламська держава", яка планувала підірвати собор Святого Павла у Лондоні на Великдень, була засуджена до довічного ув’язнення.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

36-річна Сафія Шейх також планувала закласти бомбу в сусідньому готелі, а потім підірвати себе в результаті теракту смертника в лондонському метро.

Засудивши Шейх до довічного ув'язнення, суддя постановив, що вона повинна відсидіти мінімум 14 років.

Коли її в чорному хіджабі привели в камеру в залі суду, вона посміхнулася і підняла палець у привітанні, пов'язаному з ІДІЛ.

Шейх раніше визнала себе винною у плануванні теракту і поширенні терористичних матеріалів.

Вона відправила офіцерам, які діяли під прикриттям і вдавали з себе джихадистів, повідомлення з фотографією купола собору Святого Павла, сказавши, що саме туди вона хотіла закласти бомбу.

Шейх заявила, що її головною метою було вбити якомога більше людей в результаті нападу смертника на собор Святого Павла.

Засуджена народилася в немусульманській родині і прийняла іслам в 2007 році.

Вона почала стежити за екстремістами в Інтернеті і до 2015 року остаточно радикалізувалася.