ЄС виключить Сербію і Чорногорію зі списку "безпечних країн" - ЗМІ

Європейський союз до кінця цього тижня перегляне список третіх країн, які вважаються безпечними і громадянам яких дозволений в’їзд.

Як повідомляє "Європейська правда", про це написав у Twitter кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

"Перелік країн, які не є членами ЄС, і громадяни яких можуть їздити до ЄС, буде переглянутий пізніше цього тижня. Сербію та Чорногорію виключать через спалахи COVID19. Ніяких нових країн не буде додано. Грузія залишається", - написав він.

the non-binding list of non-EU countries whose nationals can travel to the EU will be revised later this week. #Serbia and #Montenegro to be removed due to #COVID19 spikes. no other new countries added. #Georgia remains. — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) July 14, 2020

Як відомо, 1 липня ЄС затвердив список із 15 країн, які не входять до блоку і громадянам яких дозволено в’їзд.

У Брюсселі заявили, що список переглядатимуть кожні два тижні і змінюватимуть залежно від ситуації з коронавірусом в кожній країні.

Деякі країни ЄС, що відкрились для "безпечних" держав, пізніше вирішили скасувати своє рішення. Наприклад, Греція закрила кордон для громадян Сербії через погіршення епідеміологічної ситуації.

Бельгія взагалі заявила, що поки що не відкриватиме кордони для країн з "безпечного" списку ЄС.

Нагадаємо, що в‘їзд в ЄС загалом залишається закритим для громадян України, крім окремих категорій українців. Купівля квитка на рейс не гарантує дозволу на перетин кордону.

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