ЄС виключить Сербію і Чорногорію зі списку "безпечних країн" - ЗМІ

Європейський союз до кінця цього тижня перегляне список третіх країн, які вважаються безпечними і громадянам яких дозволений в’їзд.

Як повідомляє "Європейська правда", про це написав у Twitter кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

"Перелік країн, які не є членами ЄС, і громадяни яких можуть їздити до ЄС, буде переглянутий пізніше цього тижня. Сербію та Чорногорію виключать через спалахи COVID19. Ніяких нових країн не буде додано. Грузія залишається", - написав він.

the non-binding list of non-EU countries whose nationals can travel to the EU will be revised later this week. #Serbia and #Montenegro to be removed due to #COVID19 spikes. no other new countries added. #Georgia remains.