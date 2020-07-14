ЕС исключит Сербию и Черногорию из списка "безопасных стран" - СМИ

Европейский союз до конца этой недели пересмотрит список третьих стран, которые считаются безопасными, и гражданам которых разрешен въезд.

Как сообщает "Европейская правда", об этом написал в Twitter корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

"Перечень стран, не являющихся членами ЕС, и граждане которых могут ездить в ЕС, будет пересмотрен позже на этой неделе. Сербию и Черногорию исключат из вспышек COVID19. Никаких новых стран не будет добавлено. Грузия остается", - написал он.

the non-binding list of non-EU countries whose nationals can travel to the EU will be revised later this week. #Serbia and #Montenegro to be removed due to #COVID19 spikes. no other new countries added. #Georgia remains. — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) July 14, 2020

Как известно 1 июля ЕС утвердил список из 15 стран, которые не входят в блок и гражданам которых разрешен въезд.

В Брюсселе заявили, что список будут пересматривать каждые две недели и будут менять в зависимости от ситуации с коронавирусом в каждой стране.

Некоторые страны ЕС, которые открылись для "безопасных" стран, решили отменить свое решение. Например, Греция закрыла границу для граждан Сербии из-за ухудшения эпидемиологической ситуации.

Напомним, въезд в ЕС в целом остается закрытым для граждан Украины, кроме отдельных категорий. Покупка билета на рейс не гарантирует разрешения на пересечение границы.

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