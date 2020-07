ЕС исключит Сербию и Черногорию из списка "безопасных стран" - СМИ

Европейский союз до конца этой недели пересмотрит список третьих стран, которые считаются безопасными, и гражданам которых разрешен въезд.

Как сообщает "Европейская правда", об этом написал в Twitter корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

"Перечень стран, не являющихся членами ЕС, и граждане которых могут ездить в ЕС, будет пересмотрен позже на этой неделе. Сербию и Черногорию исключат из вспышек COVID19. Никаких новых стран не будет добавлено. Грузия остается", - написал он.

the non-binding list of non-EU countries whose nationals can travel to the EU will be revised later this week. #Serbia and #Montenegro to be removed due to #COVID19 spikes. no other new countries added. #Georgia remains.