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В Беларуси - массовые задержания участников акций протеста после решения ЦИК

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В Беларуси - массовые задержания участников акций протеста после решения ЦИК

Среда, 15 июля 2020, 09:54

В Минске и других городах Беларуси во вторник вечером произошли стихийные акции протеста из-за решения ЦИК не регистрировать кандидатов в президенты - более двухсот человек задержаны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TUT.by.

Несмотря на предупреждение правоохранителей, вечером 14 июля на улицы городов Беларуси вышли люди, недовольные итогами регистрации кандидатов в президенты. С семи претендентов ЦИК зарегистрировала только пятерых. 

В частности, кандидатом не зарегистрировали главного оппонента Лукашенко Виктора Бабарыку. Это решение немедленно осудил Европейский Союз.

Акции протеста прошли в Минске, Бресте, Гомеле, Гродно, Могилеве. Люди собирались преимущественно в центре городов, но в Минске вышли и на окраинах.

 

Протестующие выстраивались в "цепи солидарности", автомобили, проезжавшие мимо, сигналили, а люди в ответ хлопали в ладоши.

Акции сопровождались задержаниями с применением силы, а иногда и стычками с правоохранителями.


 

По данным правозащитников, только в Минске было задержано более 150 человек. По состоянию на 1:30 15 июля сообщалось о как минимум о 215 задержанных по всей стране. Без задержаний обошлось только в Гродно и Могилеве.

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