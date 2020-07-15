Швеція скасовує попередження про поїздки для трьох країн ЄС

Міністерство закордонних справ Швеції скасовує свої рекомендації утримуватися від несуттєвих поїздок до Німеччини, Польщі та Андорри з 15 липня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

"Після 15 липня 2020 року рекомендація щодо несуттєвих поїздок в Андорру, Польщу і Німеччину буде скасована", - йдеться в заяві МЗС Швеції.

Рекомендації про несуттєві поїздки були раніше скасовані для Бельгії, Франції, Греції, Ісландії, Італії, Хорватії, Монако, Люксембургу, Португалії, Сан-Марино, Іспанії, Угорщини та Ватикану.

Попередження міністерства про поїздки в інші країни ЄС, ЄЕП і Шенгенської зони, а також до Великої Британії і Швейцарії були продовжені до 29 липня.

Попередження про поїздки в інші країни за межами ЄС, в тому числі в Україні, діють до 31 серпня.

Рекомендація Міністерства закордонних справ не є юридично обов'язковою забороною, але має й інші наслідки, наприклад, що ваша туристична страховка може бути недійсною, якщо ви ігноруєте цю рекомендацію.

Нагадаємо, Європейський союз цього тижня перегляне список третіх країн, які вважаються безпечними і громадянам яких дозволений в'їзд, і виключить з нього Сербію та Чорногорію.