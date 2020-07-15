Швеция отменяет предупреждение о поездках для трех стран ЕС

Министерство иностранных дел Швеции отменяет свои рекомендации воздержаться от несущественных поездок в Германию, Польшу и Андорру с 15 июля.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

"После 15 июля 2020 рекомендация о несущественных поездках в Андорру, Польшу и Германию будет отменена", - говорится в заявлении МИД Швеции.

Рекомендации о несущественных поездках были ранее отменены для Бельгии, Франции, Греции, Исландии, Италии, Хорватии, Монако, Люксембурга, Португалии, Сан-Марино, Испании, Венгрии и Ватикана.

Предупреждение министерства о поездках в другие страны ЕС, ЕЭП и Шенгенской зоны, а также в Великобританию и Швейцарии были продлены до 29 июля.

Предупреждение о поездках в другие страны за пределами ЕС, в том числе в Украину, действуют до 31 августа.

Рекомендация Министерства иностранных дел не является юридически обязательным запретом, но имеет и другие последствия, например, что ваша туристическая страховка может быть недействительной, если вы игнорируете эту рекомендацию.

Напомним, Европейский союз на этой неделе пересмотрит список третьих стран, которые считаются безопасными и гражданам которых разрешен въезд, и исключит из него Сербию и Черногорию.