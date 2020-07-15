У Північній Ірландії заарештували нового підозрюваного у справі про загибель журналістки
У Північній Ірландії заарештували ще одного підозрюваного в причетності до вбивства журналістки під час заворушень у квітні 2019 року.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС та AFP.
15 липня у Лондондеррі заарештували 27-річного чоловіка у рамках розслідування обставин загибелі журналістки Ліри Маккі.
Заарештованого забрали до Белфаста для подальших слідчих дій. Також здійснюють обшук у його будинку.
Нагадаємо, 29-річна Ліра Маккі загинула 18 квітня 2019 року від вогнепального поранення, коли висвітлювала заворушення у Лондондеррі.
У журналістку влучила куля, коли вона стояла поруч з автомобілем поліції. Від отриманого поранення вона згодом померла у лікарні.
Раніше у лютому звинувачення у вбивстві висунули 52-річному Полу Макінтайру із Деррі. Він свою провину заперечує.
У травні висунули звинувачення ще двом підозрюваним в участі у заворушеннях. Поліція підозрює, що вони можуть бути пов'язані з дисидентською воєнізованою групою "Нова Ірландська республіканська армія".
Сама "Нова ІРА", яка виступає проти мирного процесу в Північній Ірландії, в оприлюдненій The Irish News заяві визнала, що її члени випадково влучили у журналістку, стріляючи в поліцейських, та просила пробачення у її близьких.