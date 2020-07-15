В Северной Ирландии арестовали нового подозреваемого по делу о гибели журналистки

В Северной Ирландии арестовали еще одного подозреваемого в причастности к убийству журналистки во время беспорядков в апреле 2019 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС и AFP.

15 июля в Лондондерри арестовали 27-летнего мужчину в рамках расследования обстоятельств гибели журналистки Лиры Макки.

Арестованного забрали в Белфаст для дальнейших следственных действий. Также проводят обыск в его доме.

Напомним, 29-летняя Лира Макки погибла 18 апреля 2019 от огнестрельного ранения, когда освещала беспорядки в Лондондерри.

В журналистку попала пуля, когда она стояла рядом с автомобилем полиции. От полученного ранения она впоследствии скончалась в больнице.

Ранее в феврале обвинения в убийстве выдвинули 52-летнему Полу Макинтайру с Дерри. Он свою вину отрицает.

В мае предъявлены обвинения еще двум подозреваемым в участии в беспорядках. Полиция подозревает, что они могут быть связаны с диссидентской военизированной группой "Новая Ирландская республиканская армия".

Сама "Новая ИРА", которая выступает против мирного процесса в Северной Ирландии, в обнародованном The Irish News заявлении признала, что ее члены случайно попали в журналистку, стреляя в полицейских, и просила прощения у ее близких.