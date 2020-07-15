Єврокомісія представила пакет заходів на випадок нового спалаху коронавірусу

Європейська комісія представила короткострокові заходи щодо посилення готовності системи охорони здоров'я ЄС до нових спалахів COVID-19.

Як повідомляє "Європейська правда", список заходів опублікований на сайті ЄК.

Основна увага приділяється діям, необхідним для підвищення готовності, включаючи тестування і відстеження контактів, поліпшення спостереження за станом здоров'я населення та розширення доступу до медичних контрзаходів, таким як засоби індивідуального захисту, ліки та медичні прилади.

У повідомленні Єврокомісії викладено низку пріоритетних дій для національної влади, Комісії та агентств ЄС:

- збільшення охоплення тестування, відстеження контактів і спостереження з боку органів охорони здоров'я для визначення кластерів з метою стримування поширення спалахів. Комісія прийняла сьогодні рішення для підтримки функціональної сумісності мобільних додатків відстеження і попередження через національні кордони в ЄС;

- забезпечення безперебійної поставки засобів індивідуального захисту, ліків і медичних пристроїв за допомогою таких механізмів, як спільні закупівлі в надзвичайних ситуаціях і стратегічні запаси ЄС;

- підтримання швидкого доступу до нарощування потенціалу громадської охорони здоров'я без ігнорування інших областей охорони здоров'я, в тому числі за допомогою фінансової підтримки для транспортування медичного персоналу та пацієнтів між державами-членами та координації розгортання груп швидкої медичної допомоги та обладнання, в якій знаходяться країнах через Механізм цивільного захисту ЄС;

- надання адресних і локалізованих нефармацевтичних заходів, заснованих на результатах досліджень і фактичних даних, а також своєчасний обмін інформацією про ефективність нововведених заходів;

- надання підтримки вразливим групам, таким як літні люди, шляхом обміну передовим досвідом тестування, догляду та лікування, в тому числі в галузі психічного здоров'я та психосоціальної підтримки;

- зниження тягаря сезонного грипу, щоб уникнути додаткового тиску на і без того завантажені системи охорони здоров'я за рахунок збільшення охоплення вакцинацією та інших засобів, таких як забезпечення додаткових національних закупівель вакцин проти грипу.