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Еврокомиссия представила пакет мер на случай новой вспышки коронавируса

Среда, 15 июля 2020, 17:22

Европейская комиссия представила краткосрочные меры по усилению готовности системы здравоохранения ЕС к новым вспышкам COVID-19.

Как сообщает "Европейская правда", список мер опубликован на сайте ЕК.

Основное внимание уделяется действиям, необходимым для повышения готовности, включая тестирование и отслеживание контактов, улучшение наблюдения за состоянием здоровья населения и расширение доступа к медицинским контрмерам, таким как средства индивидуальной защиты, лекарства и медицинские приборы.

В сообщении Еврокомиссии изложен ряд приоритетных действий для национальных властей, Комиссии и агентств ЕС:

- увеличение охвата тестирования, отслеживания контактов и наблюдения со стороны органов общественного здравоохранения для определения кластеров с целью сдерживания распространения вспышек. Комиссия приняла сегодня решение для поддержки функциональной совместимости мобильных приложений отслеживания и предупреждения через национальные границы в ЕС;

- обеспечение бесперебойной поставки средств индивидуальной защиты, лекарств и медицинских устройств с помощью таких механизмов, как совместные закупки в чрезвычайных ситуациях и стратегические запасы ЕС;

- поддержание быстрого доступа к наращиванию потенциала общественного здравоохранения без игнорирования других областей здравоохранения, в том числе посредством финансовой поддержки для транспортировки медицинского персонала и пациентов между государствами-членами и координации развертывания групп скорой медицинской помощи и оборудования в запрашивающих странах через Механизм гражданской защиты ЕС;

- предоставление адресных и локализованных нефармацевтических мер, основанных на результатах исследований и фактических данных, а также своевременный обмен информацией об эффективности вновь введенных мер;

- оказание поддержки уязвимым группам, таким как пожилые люди, путем обмена передовым опытом тестирования, ухода и лечения, в том числе в области психического здоровья и психосоциальной поддержки;

- снижение бремени сезонного гриппа во избежание дополнительного давления на и без того загруженные системы здравоохранения за счет увеличения охвата вакцинацией и других средств, таких как обеспечение дополнительных национальных закупок вакцин против гриппа.

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