Інвестори "Північного потоку-2" ризикують потрапити під санкції США - Помпео

Державний департамент США вживає заходів для накладення санкцій на інвесторів, що беруть участь в проєкті російського газопроводу "Північний потік-2".

Про це заявив держсекретар США Майк Помпео, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Помпео сказав, що буде скасовано виключення з санкцій для російського газопроводу в Німеччину, що прокладе шлях до нових обмежувальних заходів.

Зокрема, Держдепартамент скасує застереження, яке звільняє трубопровід від санкційних заходів, передбачених законом CAATSA (закон "Про протидію противникам Америки за допомогою санкцій"), прийнятому в 2017 році.

За даними The Wall Street Journal, проти "Північного потоку-2" можуть ввести санкції, передбачені розділом 232 закону CAATSA. Йдеться про санкції проти фізичних осіб, які інвестують від $1 млн (або від $ 5 млн за один рік) в проєкт або надають технології або послуги, які "прямо і значно" роблять внесок у здатність Росії будувати газопроводи для експорту.

Їм загрожує конфіскація майна, візові обмеження і відмова в наданні широкого спектру банківських та фінансових послуг.

При цьому видання відзначає, що дане рішення не означає, що додаткові санкції будуть введені негайно.

Нагадаємо, у Конгресі США представили двопартійний законопроєкт проти будівництва російського газопроводу "Північний потік-2". Він дає додаткові роз’яснення і розширює санкції, які були запроваджені проти будівництва "Північного потоку-2" згідно із законом США "Про захист енергетичної безпеки Європи", що набув чинності в грудні 2019 року.

Для набуття чинності законопроєкт повинен бути схвалений обома палатами Конгресу США і підписаний президентом США.

Наприкінці минулого року президент Трамп схвалив санкції проти "Північного потоку-2", у зв’язку з якими швейцарсько-нідерландська компанія Allseas негайно припинила підводні роботи на трубопроводі.

20 травня Суд Європейського Союзу виніс рішення про те, що російський газопровід "Північний потік-2" має діяти відповідно до регулювання ЄС і не має права на виняток.

15 травня Федеральне мережеве агентство Німеччини відхилило заявку компанії-оператора газопроводу "Північний потік-2" на звільнення від регулювання ЄС.

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