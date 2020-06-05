У Конгрес США внесли законопроєкт про розширення санкцій проти "Північного потоку-2"

У Конгресі США представили двопартійний законопроєкт проти будівництва російського газопроводу "Північний потік-2".

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у повідомленні посольства України в США на сторінці у Facebook.

Група сенаторів демократів та республіканців у складі Теда Круза, Джин Шахін, Джона Баррассо, за підтримки Тома Коттона та Рона Джонсона представили у Сенаті США двопартійний законопроєкт щодо розширення санкцій проти будівництва трубопроводу "Північний потік-2".

Представлений проєкт закону дає додаткові роз’яснення і розширює санкції, які були запроваджені проти будівництва "Північного потоку-2" згідно із законом США "Про захист енергетичної безпеки Європи", що набув чинності в грудні 2019 року.

Відповідності до роз’яснень у проєкті закону, санкції США, пов’язані з "Північним потоком-2", застосовуються як до суден, які здійснюють усі роботи з прокладки труб, так і до тих, хто сприяє наданню цих суден, а також надає страхові послуги, портове обладнання чи послуги з їх швартування.

У підсумку, санкції стосуватимуться будь-якої компанії, яка надаватиме сертифікацію, необхідну для запуску "Північного потоку-2".

Для набуття чинності законопроєкт повинен бути ухвалений обома палатами Конгресу США і підписаний президентом США.

Наприкінці минулого року президент Трамп схвалив санкції проти "Північного потоку-2", у зв’язку з якими швейцарсько-нідерландська компанія Allseas негайно припинила підводні роботи на трубопроводі.

20 травня Суд Європейського Союзу виніс рішення про те, що російський газопровід "Північний потік-2" має діяти відповідно до регулювання ЄС і не має права на виняток.

15 травня Федеральне мережеве агентство Німеччини відхилило заявку компанії-оператора газопроводу "Північний потік-2" на звільнення від регулювання ЄС.

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