Правоохранители Германии и Греции разоблачили сеть подделки документов

Правоохранители Германии и Греции в сотрудничестве с Европолом разоблачили сеть создания поддельных документов.

Об этом говорится в официальном сообщении Европола, пишет "Европейская правда".

15 июля Федеральная полиция Германии в Галле и полиция Греции совершили серию обысков - 12 в Германии и несколько в Греции, а также один арест по итогам расследования масштабной подделки документов.

➡️ Today, 267 officers from @bpol_pir 🇩🇪 and the @hellenicpolice 🇬🇷 supported by #Europol 🇪🇺 busted a ring smuggling forged documents to facilitate the illegal border crossing of citizens across Europe.



12 house searches and 1 arrest in the Germany: https://t.co/oAUgY0rG5p pic.twitter.com/vC4nawS2eo — Europol (@Europol) July 15, 2020

Операцию инициировали немецкие власти, стремясь найти причастных к изготовлению поддельных документов – преимущественно паспортов, ID-карт, видов на жительство и водительских удостоверений.

Благодаря обмену информацией с Европолом они вышли на контакт с коллегами из Греции. Там удалось установить ряд подозреваемых в причастности к этой деятельности и найти подпольную типографию, где изготавливали фальшивые документы.

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"Расследование установило, что получатели документов находились как в ЕС, так и странах за пределами блока. Среди них - Афганистан, Босния и Герцеговина, Германия, Венгрия, Италия, Испания, Саудовская Аравия, Швеция, Сирия и Турция", - отмечается в сообщении .

Во вчерашней спецоперации были задействованы 267 правоохранителей. Во время обысков было изъято электронные устройства и экземпляры поддельных документов.