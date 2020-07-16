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Правоохранители Германии и Греции разоблачили сеть подделки документов

Четверг, 16 июля 2020, 13:40

Правоохранители Германии и Греции в сотрудничестве с Европолом разоблачили сеть создания поддельных документов.

Об этом говорится в официальном сообщении Европола, пишет "Европейская правда".

15 июля Федеральная полиция Германии в Галле и полиция Греции совершили серию обысков - 12 в Германии и несколько в Греции, а также один арест по итогам расследования масштабной подделки документов.

Операцию инициировали немецкие власти, стремясь найти причастных к изготовлению поддельных документов – преимущественно паспортов, ID-карт, видов на жительство и водительских удостоверений.

Благодаря обмену информацией с Европолом они вышли на контакт с коллегами из Греции. Там удалось установить ряд подозреваемых в причастности к этой деятельности и найти подпольную типографию, где изготавливали фальшивые документы.

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"Расследование установило, что получатели документов находились как в ЕС, так и странах за пределами блока. Среди них - Афганистан, Босния и Герцеговина, Германия, Венгрия, Италия, Испания, Саудовская Аравия, Швеция, Сирия и Турция", - отмечается в сообщении .

Во вчерашней спецоперации были задействованы 267 правоохранителей. Во время обысков было изъято электронные устройства и экземпляры поддельных документов.

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Европол
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