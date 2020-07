Правоохранители Германии и Греции разоблачили сеть подделки документов

Правоохранители Германии и Греции в сотрудничестве с Европолом разоблачили сеть создания поддельных документов.

Об этом говорится в официальном сообщении Европола, пишет "Европейская правда".

15 июля Федеральная полиция Германии в Галле и полиция Греции совершили серию обысков - 12 в Германии и несколько в Греции, а также один арест по итогам расследования масштабной подделки документов.

➡️ Today, 267 officers from @bpol_pir 🇩🇪 and the @hellenicpolice 🇬🇷 supported by #Europol 🇪🇺 busted a ring smuggling forged documents to facilitate the illegal border crossing of citizens across Europe.



12 house searches and 1 arrest in the Germany: https://t.co/oAUgY0rG5p pic.twitter.com/vC4nawS2eo