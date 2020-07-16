Парламент Британии опубликует отчет о вмешательстве РФ на следующей неделе

Парламент Британии опубликует долгожданный отчет о возможном вмешательстве РФ в британскую политику на следующей неделе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Парламентский комитет по разведке и безопасности в четверг утром единогласно согласился опубликовать отчет до начала летних каникул парламента в следующую среду.

Критики ранее обвинили правительство в том, что он сидел над докладом по России в течение девяти месяцев.

Доклад о предполагаемом российском вмешательстве в дела Великобритании был составлен предшественниками нынешних членов комитета.

Джонсон утвердил публикацию отчета о вероятном вмешательстве РФ в середине декабря и в январе заявлял, что документ опубликуют "за несколько недель". Ранее премьер Британии заявлял, что заявления о вероятном российское вмешательство не имеют оснований.

Отчет был передан офису премьера 17 октября. В нем анализируется деятельность России, в том числе обвинения в шпионаже, подрывной деятельности и вмешательстве в выборы, а также доказательства британских спецслужб, касающиеся скрытых попыток России повлиять на результаты референдума 2016 года и всеобщих выборов 2017 года.

Оппоненты обвинили правительство в том, что публикацию отчета отложили, поскольку он мог содержать мятущиеся раскрытия относительно Джонсона и его партии в преддверии парламентских выборов.