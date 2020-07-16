У Європарламенті хочуть покарати Польщу за погіршення стану демократії

У Європарламенті вважають, що Європейський союз повинен вжити дії проти націоналістичного уряду Польщі за підрив демократії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

У доповіді Комітету Європарламенту з громадянських свобод, правосуддя та внутрішніх справ піддається критиці "триваюче погіршення демократії, верховенства права та основних свобод у Польщі" під керівництвом партії "Право і справедливість".

Комітет Європарламенту проголосував 52 голосами за проти 15 за доповідь, що закликає інші 26 країн ЄС просувати санкційну процедуру щодо верховенства права проти Варшави, що теоретично може призвести до припинення виборчих прав Польщі в блоці.

Доповідь, яка незабаром буде обговорюватися всім Європарламентом, з'явилася за день до того, як лідери держав-членів ЄС зустрінуться, щоб обговорити масове економічне стимулювання з метою допомоги національним економікам оговтатися від пандемії коронавірусу.

Європейський парламент повинен буде схвалити будь-яку угоду між державами-членами щодо їх наступного спільного бюджету на суму майже 1,1 трлн євро і доданого фонду економічного відновлення, передбачуваному в розмірі 750 млрд євро.

Автори доповіді заявили, що тверді демократичні гарантії стануть попередньою умовою для затвердження пакету заходів з відновлення економіки.

Багаті, в основному ліберальні західні держави ЄС, які нададуть більшу частину ресурсів для спільних витрат, хочуть пов'язати фінансування відновлення з повагою верховенства права, підхід, який Польща і її євроскептичний союзник Угорщина відкидають.

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