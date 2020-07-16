В Европарламенте хотят наказать Польшу за ухудшения состояния демократии

В Европарламенте считают, что Европейский союз должен предпринять действия против националистического правительства Польши за подрыв демократии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

В докладе Комитета Европарламента по гражданским свободам, юстиции и внутренних дел подвергается критике "продолжающееся ухудшение демократии, верховенства права и основных свобод в Польше" под руководством партии "Право и справедливость".

Комитет Европарламента проголосовал 52 голосами за против 15 за доклад, призывающий другие 26 стран ЕС продвигать санкционную процедуру в отношении верховенства права против Варшавы, что теоретически может привести к прекращению избирательных прав Польши в блоке.

Доклад, который вскоре будет обсуждаться всем Европарламентом, появилась за день до того, как лидеры государств-членов ЕС встретятся, чтобы обсудить массовое экономическое стимулирование с целью помощи национальным экономикам оправиться от пандемии коронавирус.

Европейский парламент должен будет одобрить любое соглашение между государствами-членами относительно их следующего совместного бюджета на сумму почти 1,1 трлн евро и добавленного фонда экономического восстановления, предполагаемом в размере 750 млрд евро.

Авторы доклада заявили, что твердые демократические гарантии станут предварительным условием для утверждения пакета мер по восстановлению экономики.

Богатые, в основном либеральные западные государства ЕС, которые предоставят большую часть ресурсов для совместных расходов, хотят связать финансирование с уважением верховенства права, подход, который Польша и ее евроскептический союзник Венгрия отвергают.

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