Кількість жертв коронавірусу в Італії перевищила 35 тисяч

В Італії з початку пандемії коронавірусу від викликаної ним хвороби померли більше 35 тисяч людей.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство ANSA.

За останню добу від коронавірусу померли 20 осіб. Загальне число померлих таким чином досягло 35 017.

Напередодні влада повідомила про 13 жертв епідемії.

Загальна кількість випадків зараження коронавірусом, включаючи тих, хто видужав і помер, зросла на 230, до 243 736. У середу приріст числа випадків склав 162.

Число тих, хто видужав, зросло до 196 246.

Загалом зараженими в Італії лишаються 12 473 людини, 93% з яких знаходяться в домашній ізоляції з легкими симптомами або без них.

Нагадаємо, в Італії продовжили до 31 липня дію надзвичайних правил, спрямованих на уповільнення поширення Covid-19.