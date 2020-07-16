Число жертв коронавируса в Италии превысило 35 тысяч

В Италии с начала пандемии коронавируса от вызванной им болезни умерли более 35 000 человек.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство ANSA.

За последние сутки от коронавируса умерли 20 человек. Общее число умерших таким образом достигло 35 017.

Накануне власти сообщили о 13 жертвах эпидемии.

Общее количество случаев заражения коронавируса, включая тех, кто выздоровел и умер, выросло на 230, до 243 736. В среду прирост числа случаев составил 162.

Число тех, кто выздоровел, возросло до 196 246.

В общем зараженными в Италии остаются 12 473 человека, 93% из которых находятся в домашней изоляции с легкими симптомами или без них.

Напомним, в Италии продолжили до 31 июля действие чрезвычайных правил, направленных на замедление распространения Covid-19.