Австрія розкритикувала намір США розширити санкції щодо "Північного потоку-2"

Австрія в четвер розкритикувала намір США розширити санкції щодо проєкту "Північний потік-2".

Відповідна заява розміщена у Twitter МЗС Австрії, пише "Європейська правда".

"Австрія рішуче відкидає наміри США ввести екстериторіальні санкції проти "Північного потоку-2". У колі партнерів, яким ми довіряємо, ми віримо в прямі переговори, а не в односторонні заходи", - йдеться в заяві.

Österreich lehnt die US-Pläne von extraterritorialen Sanktionen gegen den Bau von #NordStream2 klar ab. Unter Partnern setzen wir auf direkten Dialog und nicht auf einseitige Maßnahmen. — MFA Austria (@MFA_Austria) July 16, 2020

Нагадаємо, держсекретар Майк Помпео напередодні оголосив про намір скасувати виключення з санкцій для російського газопроводу "Північний потік-2" до Німеччини, яке досі звільняло трубопровід від заходів, передбачених законом CAATSA (закон "Про протидію противникам Америки за допомогою санкцій").

Відповідно, під санкції можуть потрапити особи, які станом на цей час беруть участь у фінансуванні, будівництві, прокладанні труб чи інших послугах, пов’язаних з прокладанням "Північного потоку-2" або "Турецького потоку".

Німеччина зі свого боку заявила, що відкидає екстериторіальні заходи США.

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