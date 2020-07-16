В МЗС Німеччини розкритикували розширення санкцій США щодо "Північного потоку-2"

У міністерстві закордонних справ Німеччини розкритикували намір США розширити санкції щодо "Північного потоку-2".

З відповідною заявою виступив міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас, пише "Європейська правда".

"Анонсуючи заходи, згідно з якими під санкції потраплять також європейські компанії, уряд США нехтує правами й суверенітетом Європи щодо прийняття рішень, звідки і як ми купуємо енергію. Європейська енергетична політика визначається у Європі, а не у Вашингтоні. Тому ми чітко відкидаємо екстериторіальні санкції", - заявив Гайко Маас.

Він додав, що останніми тижнями федеральний уряд мав низку перемовин із США щодо питання "Північного потоку-2".

"Ми чітко донесли свою позицію, пояснивши, що вважаємо неправильним запроваджувати санкції проти партнерів. Що нам зараз необхідно – це спільна трансатлантична позиція щодо санкцій проти Росії. І ці зусилля ще більш ускладнюються рішенням США", - зазначив глава МЗС Німеччини.

Нагадаємо, держсекретар Майк Помпео вчора оголосив про намір скасувати виключення з санкцій для російського газопроводу "Північний потік-2" до Німеччини, яке досі звільняло трубопровід від заходів, передбачених законом CAATSA (закон "Про протидію противникам Америки за допомогою санкцій").

Відповідно, під санкції можуть потрапити особи, які станом на цей час беруть участь у фінансуванні, будівництві, прокладанні труб чи інших послугах, пов’язаних з прокладанням "Північного потоку-2" або "Турецького потоку".

Раніше у Конгресі США представили двопартійний законопроєкт проти будівництва російського газопроводу "Північний потік-2". Він дає додаткові роз’яснення і розширює санкції, які були запроваджені проти будівництва "Північного потоку-2" згідно із законом США "Про захист енергетичної безпеки Європи", що набув чинності в грудні 2019 року. Для набуття чинності законопроєкт повинен бути схвалений обома палатами Конгресу США і підписаний президентом США.

Наприкінці минулого року президент Трамп схвалив санкції проти "Північного потоку-2", у зв’язку з якими швейцарсько-нідерландська компанія Allseas негайно припинила підводні роботи на трубопроводі.

20 травня Суд Європейського Союзу виніс рішення про те, що російський газопровід "Північний потік-2" має діяти відповідно до регулювання ЄС і не має права на виняток.

15 травня Федеральне мережеве агентство Німеччини відхилило заявку компанії-оператора газопроводу "Північний потік-2" на звільнення від регулювання ЄС.

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