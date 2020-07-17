Албанія і Болгарія знов у "зеленому" списку України, але на межі

Відповідно до оновленого списку МОЗ України, Албанія та Болгарія потрапили до країн "зеленої зони", але за показниками захворюваності на коронавірус обидві держави перебувають "на межі".

Про це повідомляє "Європейська правда".

Як відомо, в Україні не потрібно проходити самоізоляцію/обсервацію мандрівникам, що повертаються з держав "зеленої зони". Напередодні уряд України підвищив з 40 до 55 активних хворих на 100 тисяч населення показник для розподілу країн на "червону" і "зелену" зони.

Це дозволило одразу кільком країнам, які відкрилися для українських туристів, перейти з "червоного" списку до "зеленого", зокрема, Албанії, Болгарії та Єгипту.

Втім, за даними МОЗ станом на 16 липня, ці держави перебувають "на межі", і якщо епідеміологічна ситуація в них погіршиться, можуть швидко стати "червоними". В Албанії показник активних хворих становить 54,21, в Болгарії - 53,25. Далі у списку Румунія (53,17) і Єгипет (53,11).

Як повідомлялося, Болгарія дозволила в’їзд для українських туристів без 14-денного карантину і проходження тесту на коронавірус.

Українці можуть перевірити можливість в'їзду за кордон за кількома сервісами: список.