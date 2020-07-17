Албания и Болгария снова в "зеленом" списке Украины, но "на грани"

Согласно обновленному списку Минздрава Украины, Албания и Болгария попали в страны "зеленой зоны", но по показателям заболеваемости на коронавирус оба государства находятся "на грани".

Об этом сообщает "Европейская правда".

Как известно, в Украине не нужно проходить самоизоляцию/обсервацию путешественникам, которые возвращаются из государств "зеленой зоны". Накануне правительство Украины повысил с 40 до 55 активных больных на 100 тысяч населения показатель для распределения стран на "красную" и "зеленую" зоны.

Это позволило сразу нескольким странам, которые открылись для украинских туристов, перейти из "красного" списка в "зеленый", в частности, Албании, Болгарии и Египту.

Впрочем, по данным Минздрава по состоянию на 16 июля, эти государства находятся "на грани", и если эпидемиологическая ситуация в них ухудшится, могут быстро стать "красными". В Албании показатель активных больных составляет 54,21, в Болгарии - 53,25. Далее в списке Румыния (53,17) и Египет (53,11).

Как сообщалось, Болгария разрешила въезд для украинских туристов без 14-дневного карантина и прохождения теста на коронавирус.

Украинцы могут проверить возможность въезда за границу по нескольким сервисами: список.